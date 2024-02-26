Эрдоган и Путин провели телефонный разговор

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию турецкого президента.

Отмечается, что Путин поздравил Эрдогана с 70-летием.

«Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России господином Владимиром Путиным. В ходе беседы президент России поздравил президента Эрдогана с днем рождения. Путин поблагодарил нашего президента за вклад в развитие дружественных турецко-российских отношений», — говорится в сообщении администрации турецкого президента.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летием.

Лукашенко пожелал президенту Турции крепкого здоровья, оптимизма, успехов и светлых идей, выразив уверенность, что впереди у Эрдогана «еще много замыслов и планов, которые необходимо осуществить для будущего Турции».

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.