Власти Китая решили ввести безвизовый режим для граждан Грузии. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, пишет ТАСС.

По его словам, граждане Грузии смогут быть в Китае непрерывно 30 дней. Он считает, что эти изменения упростят согражданам поездки в Китай и создадут новые возможности между Грузией и Китаем для развития политических, экономических и культурных связей.

Премьер отметил, что решение властей КНР стало очередным результатом соглашения о стратегическом партнерстве между двумя странами, который подписали в 2023 году.

До этого депутат от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Чиковани заявил, что оппозиция делает все, чтобы подорвать европейские перспективы Тбилиси и любое позитивное развитие.

В свою очередь, председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявлял, что Грузия и грузинское общество к 2030 году будут готовы к вступлению в Европейский союз.

Ранее в Грузии заявили о желании превратить страну в мост между Европой и Азией.