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Израильский министр сообщил о стремлении к миру

Министр экономики Израиля Баркат: Израиль стремится к миру с другими странами

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Reuters

Министр экономики Израиля Нир Баркат заявил, что Израиль стремится к миру. Соответствующее заявление министр сделал в ходе переговоров с министром торговли Саудовской Аравии Маджедом бен Абдаллой аль-Касаби в Абу-Даби (ОАЭ), слова израильского министра приводит агентство ТАСС.

«Израиль заинтересован в мире со странами, которые стремятся к миру, и вместе мы можем творить историю», — подчеркнул Баркат.

До этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в интервью американскому телеканалу CBS News, что военная операция ЦАХАЛ в городе Рафах на юге сектора Газа неизбежна, возможна только пауза для проведения переговоров, но не полная отмена операции. По словам Нетаньяху, с началом операции в Рафахе Израиль будет в «неделях, а не месяцах» от полной победы над радикальным движением ХАМАС.

При этом сообщалось, что военный кабинет министров Израиля принял решение направить делегацию в Катар для продолжения переговоров по сделке, цель которой — освобождение в Газе заложников.

Ранее в ЕС обвинили Израиль в использовании голода как оружия в Газе.

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