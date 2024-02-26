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Путин поздравил Лукашенко с избранием депутатов нижней палаты парламента

Путин поздравил Лукашенко с избранием депутатов палаты парламента Белоруссии

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил главу Белоруссии Александра Лукашенко с успешным проведением единого дня голосования и «уверенной победой белорусских патриотических сил». Об этом говорится в телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что высокая явка избирателей и результаты голосования продемонстрировали широкую поддержку проводимого под руководством Лукашенко курса «на гармоничное социально-экономическое развитие Беларуси», обеспечение стабильности внутри государства и продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

Путин выразил надежду на то, что новоизбранные депутаты в составе Палаты представителей Национального Собрания будут плодотворно взаимодействовать со своими российскими коллегами.

Также Путин пожелал Лукашенко здоровья и успехов в профессиональной деятельности.

В ходе прошедшего 25 февраля первого в истории Белоруссии единого дня голосования на пять лет избирались 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов. На места в парламенте претендовали 263 кандидата, за мандаты в местных советах боролись 18 802 претендента. Явка на выборы составила 73,09%.

Ранее Лукашенко заявил о планах баллотироваться на пост президента Белоруссии в 2025 году.

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