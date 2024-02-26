МИД Украины заявил о препятствиях в конфискации российских активов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что некоторые западные страны препятствуют конфискации активов Центробанка России. Об этом он написал в статье для европейского бюро газеты Politico.

Российские активы заморожены в различных западных юрисдикциях, их сумма составляет более $300 млрд. Есть и другие «обездвиженные» российские деньги от попавших под санкции российских олигархов, отметил он, подчеркнув, что президент Украины Владимир Зеленский «справедливо настаивает на конфискации этих активов, чтобы помочь восстановлению и защите» страны.

«И тем не менее, некоторые на Западе создают препятствия этому, прибегая к радикальному формализму, утверждая, что конфискация нарушит верховенство закона. Но это попахивает лицемерием», — заявил Кулеба.

По его мнению, конфискация активов была бы не только справедливой, но и законной.

Накануне сообщалось, что в Великобритании планируют конфисковать имущество бизнесменов из РФ.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.