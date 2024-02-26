В Германии требуют от Запада «надавить» на Путина

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала Запад оказать давление на президента РФ Владимира Путина на фоне продолжающегося конфликта на Украине. Об этом она заявила в интервью ZDF.

«Путин не хочет мира. Именно поэтому нам нужно создать максимальное давление на международном уровне — на такие страны, как Китай, Иран и Северная Корея. И пока Путин не прекратит эту войну… до тех пор мы должны поддерживать Украину в военном отношении», — утверждает Бербок.

До этого сообщалось, что колонну, в которой глава МИД ФРГ Анналена Бербок передвигалась по Украине в рамках ее визита в Одессу, якобы преследовал «российский дрон». В публикации Bild говорилось, что по дороге на опреснительную станцию к кортежу министра приблизился разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА). На смартфонах членов делегации сработал тревожный сигнал. После этого водители попытались найти пути, чтобы избежать дрона, но тот продолжал следовать за колонной.

Ранее Кулеба посоветовал Бербок переименовать Одессу на украинский лад.