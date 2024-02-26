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Стало известно о планах ЕС опровергнуть идею о плачевном состоянии дел на Украине

France 24: ЕС хочет опровергнуть идею, что дела на Украине разваливаются

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Global Look Press

Лидеры стран ЕС намерены провести конференцию по помощи Киеву, поскольку блоку необходимо опровергнуть «любое впечатление» о плачевном состоянии дел на Украине на фоне неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. Об этом сообщает телеканал France 24.

«Чиновник президента Франции [Эммануэля Макрона], попросивший не называть его имени, заявил, что встреча необходима для того, чтобы опровергнуть любое «впечатление, что все разваливается» после неудач Украины на поле боя», — говорится в сообщении издания.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что потерянные ВСУ территории не слишком важны. Он признал, что Украина «действительно потеряла территории», однако они не имеют «стратегического значения» для общей стабильности линии боевого соприкосновения.

Ранее немецкий военный призвал Запад принять обреченность Украины.

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