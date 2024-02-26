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Политтехнолог признался в создании дипфейка Байдена

NBC News: в создании дипфейка Байдена сознался политтехнолог-демократ Крамер

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Leah Millis/Reuters

Политолог Стив Крамер, сотрудничающий с Демократической партией, признался в том, что подделал голос президента США Джо Байдена и организовал массовый обзвон избирателей в штате Нью-Гэмпшир. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Используя искусственный интеллект, он создал дипфейк, который призывал местных демократов не участвовать во внутрипартийных выборах, это стало предметом расследования полиции.

«Вечером в воскресенье, 20 января, за два дня до праймериз в Нью-Гэмпшире, я начал автоматический обзвон пяти тысяч демократов, которые с наибольшей вероятностью пришли бы голосовать. Автоматическая версия голоса президента Джо Байдена была создана с использованием онлайн-технологии», — цитирует телеканал полученное заявление Крамера.

Крамер работал на тот момент с конгрессменом Дином Филлипсом, который являлся конкурентом Байдена в борьбе за право представлять демократов на президентских выборах 2024 года. Сам Филлипс осудил обзвон избирателей с использованием дипфейка президента.

Крамер выразил мнение, что необходимо принять меры для предотвращения подобных случаев в будущем. «Инвестировав всего 500 долларов, любой может повторить мой обзвон. Необходимы срочные действия со стороны всех регулирующих органов и платформ», — отметил он.

До этого Крамер был советником у Канье Уэста.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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