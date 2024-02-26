Австралия ввела санкции против сотрудников ФСИН из-за Навального

Правительство Австралии ввело санкции против семи сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в связи со смертью Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД Австралии.

«Австралия шокирована и опечалена смертью Навального, и санкции демонстрируют нашу готовность привлечь к ответственности лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека», — указано в заявлении.

25 февраля руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что Алексей Навальный умер из-за оторвавшегося тромба.

23 февраля Соединенные Штаты ввели санкции против полковника Вадима Калинина, начальника колонии, где скончался Алексей Навальный.

Отмечалось, что США ввели более 500 новых санкций против России.

Навальный отбывал наказание в ИК-6 во Владимирской области с июня 2022 года. В декабре 2023 года стало известно, что его перевели в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. 16 февраля 2024 года во ФСИН сообщили, что Навальный почувствовал себя плохо, вернувшись с прогулки, и практически сразу потерял сознание. Реанимационные действия проводились в течение получаса, но оказались безуспешными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее послу РФ в Канаде объявили демарш из-за смерти Навального.