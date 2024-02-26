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Зеленский рассказал, что Путин призывал прекратить огонь на Донбассе

Зеленский рассказал о призывах Путина прекратить огонь на Донбассе в 2019 году

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Ian Langsdon/AP

Президент России Владимир Путин в 2019 году призывал прекратить огонь на Донбассе, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Его слова передает РИА Новости.

«Он постоянно поднимал вопрос прекращения огня. Я уже точно не помню, удивило ли меня что-то в личном контакте, потому что это вообще было как будто в другой жизни», — сказал Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что сторонников Владимира Путина в Италии нужно лишить шенгенских виз и вытеснять из страны.

Также президент Украины сказал, что решение о приглашении Киева в НАТО зависит от США и Германии. По словам Зеленского, все западные партнеры поддерживают Украину в предоставлении приглашения в НАТО и все считают, что в будущем Киев станет участником Североатлантического альянса.

Кроме того, Зеленский заявил, что Валерий Залужный был снят с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) из-за новых планов Киева на фронте.

Ранее Зеленский ответил, почему не ждет звонка от Путина.

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