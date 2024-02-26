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В Амстердаме состоялась демонстрация против поставок западного оружия Украине

В Амстердаме прошли митинг и демонстрация против поставок оружия Украине

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Ana Fernandez/Global Look Press

В Амстердаме состоялась демонстрация в поддержку мира и против поставок западного оружия Украине, сообщает ТАСС.

Более сотни голландцев и российских соотечественников провели митинг на центральной площади города, а затем под барабанную дробь с плакатами и флагами, в том числе и флагом РФ, прошли маршем по улицам.

Выступивший перед собравшимися активист Виллем Энгел заявил, что необходимо обратить внимание населения страны и, в первую очередь, властей Нидерландов на то, что разжигание военной истерии для продолжения украинского конфликта и поставки оружия Украине и Израилю являются явными военными преступлениями. Он назвал незаконным заявление исполняющего обязанности премьера страны Марка Рютте о продолжении поставок оружия на Украину еще в течение 10 лет.

Энгел отметил, что нормы международного права превратились в Нидерландах в «кусок туалетной бумаги».

Ранее лидер победившей на парламентских выборах голландской крайне правой «Партии свободы» (PVV) Герт Вилдерс дал понять, что готов пересмотреть позицию в вопросе военной помощи Украине после того, как отказался от сопротивления поставкам оружия ВСУ.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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