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В США сообщили, что Трампу объявят импичмент в случае победы на выборах

Тейлор-Грин: демократы объявят Трампу импичмент в случае его победы на выборах

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Sergio Flores/Reuters

Если Дональду Трампу удастся одержать победу на выборах американского президента, Демократическая партия конгресса Соединенных Штатов объявит ему импичмент из-за того, что он якобы имеет связи с Российской Федерацией. Об этом на своей странице в соцсети X заявила член Палаты представителей от республиканцев Марджори Тейлор-Грин.

«Все, кто заботится о США, об американском народе, о наших заработанных трудом долларах, приготовьтесь к тому, что вас будут называть пророссийскими, потому что демократы знают, что Трамп победит, и готовятся не признавать его избрание, а также объявить импичмент, когда он снова станет президентом», — написала она.

25 февраля Дональд Трамп, претендующий на выдвижение в качестве кандидата на выборах главы государства в ноябре 2024 года, одержал уверенную победу на праймериз в штате Южная Каролина.

После этой победы Трамп выразил уверенность, что одержит победу над нынешним главой государства Джо Байденом на предстоящих выборах.

После этого политолог Вадим Мингалев выразил мнение, что для Трампа победа на праймериз в Южной Каролине является важной, поскольку этот штат всегда был демократическим.

Ранее Трамп пообещал устроить крупнейшую депортацию в истории США.

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