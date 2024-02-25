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Захарова обвинила Запад в уничтожении украинского зерна

Захарова: ответственность за уничтожение зерна с Украины лежит на Западе

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инциденты с украинским зерном в Польше в своем Telegram-канале, заявила, что Запад несет ответственность за уничтожение зерна с Украины.

В сообщении она напомнила, что Варшава состоит в НАТО и предложила Соединенным Штатам перестать рассуждать о продовольственной безопасности, мнимой ответственности России и «якобы спасательной роли Запада в этом вопросе».

По ее словам, Запад занимается спекуляциями на зерновых биржах, уничтожением грузов с зерном и заражением земель снарядами с обедненным ураном, а также использует ГМО на украинской почве и уничтожает грузы с зерном.

25 февраля стало известно, что В Польше неизвестные лица высыпали на землю украинское зерно из железнодорожных вагонов.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на конференции «Украина. 2024 год» заявил, что в ситуации с блокированием польскими фермерами переходов на границе с Украиной можно увидеть «российский след».

Ранее польский чиновник выдвинул Украине ультиматум по ситуации на границе.

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