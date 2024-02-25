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Венгерская оппозиция на митинге требует прямых президентских выборов

В Венгрии оппозиция организовала митинг, требуя прямых выборов президента

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Bernadett Szabo/Reuters

В Венгрии оппозиция проводит митинг с участием до двух тысяч человек перед зданием парламента, с требованием провести прямые президентские выборы, сообщает РИА Новости.

Перед зданием парламента установлена сцена, на которой выступает представители оппозиционных партий «Демократическая коалиция», Momentum, Párbeszéd и Венгерской социалистической партии, а также мэр Будапешта Гергей Карачонь. В толпе также звучат призывы к отставке премьер-министра страны Виктора Орбана.

Еще одна оппозиционная «зеленая» партия LMP ранее выпустила заявление, в котором назвала требование прямых президентских выборов «пустым бессмысленным лозунгом». Эта партия предлагала своего кандидата на пост президента, но для регистрации необходимо согласие 20% депутатов, а другие оппозиционные партии не стали его поддерживать.

11 февраля венгерская оппозиционная партия Демократическая коалиция (ДК) выступила с предложением проводить выборы президента страны не в парламенте, а прямым голосованием.

До этого президент Венгрии Каталин Новак ушла в отставку на фоне скандала с педофилом в детском доме. Экс-министр юстиции Венгрии Юдит Варга, которая подписала указ о помиловании, также отказалась от своего депутатского мандата.

Ранее в Венгрии обвинили Евросоюз в шантаже других стран.

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