Директор ЦРУ тайно посетил Украину

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс 22 февраля тайно посетил Украину, что стало его десятым визитом с начала российской специальной военной операции. Информацию о визите подтвердила The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

«Чтобы попытаться успокоить украинских лидеров, директор ЦРУ Уильям Бернс совершил тайный визит на Украину в минувший четверг», — сказано в сообщении.

По данным американской газеты, некоторые сотрудники украинской разведки обеспокоены и интересуются у коллег из США, может ли ЦРУ прекратить сотрудничать с Киевом.

Отмечается, что визитом Бернса США «продемонстрировали четкую приверженность» Украине.

8 февраля глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин анонсировал контакты с главой ЦРУ Уильямом Бернсом. Он отвечал на вопросы журналистов о том, планируются ли проведения контактов с главой ЦРУ и заявил, что «контакты будут».

Ранее директор ЦРУ прокомментировал ситуацию на Украине.