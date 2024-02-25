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Директор ЦРУ тайно посетил Украину

Директор ЦРУ Бернс тайно посетил Украину 22 февраля

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Amanda Andrade-Rhoades/AP

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс 22 февраля тайно посетил Украину, что стало его десятым визитом с начала российской специальной военной операции. Информацию о визите подтвердила The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

«Чтобы попытаться успокоить украинских лидеров, директор ЦРУ Уильям Бернс совершил тайный визит на Украину в минувший четверг», — сказано в сообщении.

По данным американской газеты, некоторые сотрудники украинской разведки обеспокоены и интересуются у коллег из США, может ли ЦРУ прекратить сотрудничать с Киевом.

Отмечается, что визитом Бернса США «продемонстрировали четкую приверженность» Украине.

8 февраля глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин анонсировал контакты с главой ЦРУ Уильямом Бернсом. Он отвечал на вопросы журналистов о том, планируются ли проведения контактов с главой ЦРУ и заявил, что «контакты будут».

Ранее директор ЦРУ прокомментировал ситуацию на Украине.

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