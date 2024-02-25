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Нетаньяху назвал неизбежной операцию в Рафахе

Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что операция ЦАХАЛ в Рафахе неизбежна

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Jacquelyn Martin/AP

Военная операция ЦАХАЛ в городе Рафах на юге сектора Газа неизбежна, возможна только пауза для проведения переговоров, но не полная отмена операции. Об этом премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в интервью американскому телеканалу CBS News.

«Если у нас будет сделка, то операция будет отложена на некоторое время, но все равно случится. В случае же, если сделки не будет, то мы все равно проведем [военную] операцию», — отметил он.

По словам Нетаньяху, с началом операции в Рафахе Израиль будет в «неделях, а не месяцах» от полной победы над радикальным движением ХАМАС.

«Да, операция не будет остановлена, победа близка, и мы не сможем добиться победы, пока не уничтожим ХАМАС», — добавил премьер.

Он уточнил журналистам, что после интервью идет на совещание в генеральный штаб, где будет обсуждать план из двух частей, подразумевающий сначала эвакуацию гражданского населения из Рафаха и затем уже интенсивные боевые действия против ХАМАС.

В середине февраля Нетаньяху отмечал, что военное давление ЦАХАЛ работает. Власти Израиля уже в течение нескольких месяцев прорабатывают возможность начала военной операции на территории Рафаха. По их версии, это позволит окончательно разбить боевые силы ХАМАС.

Власти США призывают израильских военных не входить в Рафах, так как город в последние месяцы стал основным центром размещения беженцев, прибывающих со всего сектора Газа. В Вашингтоне уверены, что сначала необходимо обеспечить безопасность всех мирных жителей, находящихся в городе на границе с Египтом.

Ранее в Израиле анонсировали новый план сделки с ХАМАС.

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