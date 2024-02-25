Захарова прокомментировала слова Зеленского о потерях Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, прокомментировала слова украинского лидера Владимира Зеленского о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 31 тысячу человек. Ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам граждане Украины для Зеленского «единицы, на которых можно еще получить западных денег».

«Думаю, именно этим и объясняется то, что он занизил в разы потери, оставив в рядах ВСУ столько «мертвых душ» — чтобы их финансировали как живых», — заявила она.

25 февраля украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что с начала специальной военной операции России на Украине за два года погибли 31 тыс. украинских солдат. Цифры раненых и пропавших без вести президент Украины отказался назвать, сославшись на то, что Москва таким образом «узнает, сколько людей смогли выбраться с поля боя». Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что ВСУ только за январь 2024 года потеряли более 23 тыс. солдат.

Ранее украинский генерал объяснил причину провала ВСУ в Авдеевке.