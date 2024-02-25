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В Белом доме оценили состояние российской экономики

Белый дом признал, что экономика РФ остается устойчивой в условиях санкций

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Chris Kleponis - CNP/Global Look Press

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что экономика России остается устойчивой, несмотря на введенные санкции. Об этом он заявил в интервью Fox News.

«Российская экономика, с точки зрения ее военной машины, была устойчивой, и нам нужно продолжать бороться с ней», — сказал он.

По его словам, США «должны быть неумолимы».

Он отметил, что Соединенные Штаты и их союзники продолжают «терпеливую и кропотливую работу» по введению новых антироссийских санкций.

23 февраля президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон ввел более 500 новых санкций против Москвы. Глава государства отметил, что рестрикции нацелены на российские оборонно-промышленный комплекс (ОПК) и финансовый сектор. Также США продолжают попытки сократить энергетические доходы РФ, уточнил глава Белого дома.

24 февраля агентство Bloomberg сообщало о том, что США опасаются вводить новые значительные санкции против Российской Федерации, так они могут расшатать мировую экономику.

Ранее в США заявили, что напряжение в отношениях Москвы и Вашингтона достигло апогея.

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