Зеленский обозначил дедлайн по помощи от США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разблокировка американской помощи в конгрессе нужна Украине «в течение одного месяца». Об этом он рассказал на пресс-конференции «Украина. Год 2024», посвященной действиям Киева с начала специальной военной операции России, сообщает «Страна.ua».

«[Финансовая помощь от США] нужна нам в течение одного месяца», — ответил украинский лидер на вопрос журналиста телеканала CNN о том, ждет ли он позитивных решений по возобновлению поставок от США.

Премьер Украины Денис Шмыгаль уточнял, что Киев рассчитывает получить от Вашингтона в 2024 году помощь в размере $11,8 млрд. При этом пока согласование ближайшего возможного транша находится в ведении американского конгресса.

В связи с задержкой согласования выделения финансов президент США Джо Байден и другие представители Белого дома неоднократно критиковали республиканцев.

Многие представители Республиканской партии США выступают против дальнейших траншей Украине и считают необходимым полностью пересмотреть политику выделения помощи Киеву на регулярной основе. Их поддерживает экс-президент страны Дональда Трамп, являющийся кандидатом на выборах главы государства, запланированных на ноябрь 2024 года.

Ранее в США окрестили Республиканскую партию «поклонниками Путина».