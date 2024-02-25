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Зеленский рассказал, когда пройдет саммит лидеров по «формуле мира»

Зеленский: первый саммит лидеров по «формуле мира» пройдет в ближайшее время

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первый саммит лидеров по украинской «формуле мира» пройдет весной. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Он отметил, что на саммите будет вестись разработка плана, который после саммита будет доработан и передан Российской Федерации переговорщиками.

«Это не значит, что Россия примет этот документ», — отметил Зеленский.

Также Зеленский заявил, что разблокировка американской помощи в конгрессе нужна Украине «в течение одного месяца».

До этого глава Офиса президента Украины Андрей Ермак допустил, что Россия может быть приглашена на второй саммит по украинской «формуле мира». Об этом он сказал на конференции «Украина. Год 2024». Он заявил, что на первый саммит по украинской «формуле мира», который пройдет на уровне лидеров, Киев планирует пригласить более чем 160 стран.

Ранее Борис Джонсон рассказал о вине НАТО из-за Украины.

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