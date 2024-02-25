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В Киеве допустили участие России во втором саммите по «формуле мира» Зеленского

Ермак допустил участие России во втором саммите по «формуле мира» Зеленского

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Kaniuka Ruslan/Global Look Press

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак допустил, что Россия может быть приглашена на второй саммит по украинской «формуле мира». Об этом он сказал на конференции «Украина. Год 2024», которая транслировалась в эфире всеукраинского телемарафона.

Он заявил, что на первый саммит по украинской «формуле мира», который пройдет на уровне лидеров, Киев планирует пригласить более чем 160 стран. Ермак пояснил, что целью первого саммита должна стать фиксация на уровне глав государств того, о чем говорило украинское руководство последние месяцы на уровне послов и советников. Глава Офиса Зеленского отметил, что в настоящее время ведется работа над документом, который мог бы стать результатом первой встречи.

Также он рассказал, что после первой встречи понадобится время на подготовку совместного плана на основе «формулы мира», который будет представлен на втором саммите.

«Н втором саммите может быть такая ситуация, что мы пригласим вместе представителей РФ, где им будет представлен этот план», — отметил Ермак.

Он добавил, что это произойдет в том случае, если представитель РФ на тот момент выразит желание вернуться к справедливому миру отметив, что то, что Украина понимает под справедливым миром изложено в «формуле».

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что власти Украины получают консультации от западных союзников, как дальше продвигать «формулу Зеленского».

Ранее МИД Швейцарии рассказал о секретных инициативах по Украине.

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