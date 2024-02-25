Политолог заявил о важности для Трампа победы на праймериз в Южной Каролине

Политолог Вадим Мингалев выразил мнение, что для экс-президента США Дональда Трампа победа на праймериз (первичных выборах) в штате Южная Каролина является важной, поскольку этот штат всегда был демократическим. Его слова передают «Известия».

Эксперт отметил, что именно в Южной Каролине губернатором была соперница Трампа в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии, экс-постпред США при ООН Никки Хейли. По словам Мингалева, «за ней стоят Пентагон и, соответственно, к глубочайшему сожалению, глубинное государство».

До этого стало известно, что Трамп, претендующий на выдвижение в качестве кандидата на выборах главы государства в ноябре 2024 года, одержал уверенную победу на праймериз в штате Южная Каролина.

Президент Аргентины Хавьер Милей в разговоре с Трампом выразил надежду, что он победит на выборах главы государства в США.

В начале февраля Хейли заявляла, что проход Трампа на выборы президента США приведет к победе демократов. По ее словам, политик, как кандидат на выборах, не сможет победить Байдена.

Ранее Дональд Трамп пообещал «уволить» действующего американского президента Джо Байдена.