Лукашенко сравнил свой уход из политики с предательством

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сейчас его уход из политики стал бы предательством по отношению к стране. Слова главы государства передает ТАСС.

При этом белорусский лидер признал, что многим, в том числе чиновникам, он не нравится, поскольку жестко требует выполнения договоренностей и принятых президентом решений.

«Если они не будут выполняться, тогда рухнет вся конструкция власти и общество утонет. Да, я это понимаю. Наверное, и журналистам я не всем нравлюсь», — добавил Лукашенко.

В воскресенье, 25 февраля, на территории Белоруссии открылись избирательные участки в рамках выборов депутатов нижней палаты парламента республики и членов местных советов депутатов. Лукашенко также принял участие в голосовании, после чего встретился с журналистами.

При этом во время мероприятия белорусский лидер сообщил о намерении принять участие в президентских выборах. Он попросил журналистов передать Западу и оппозиции, что «пойдет» на выборы в следующем году.

Лукашенко добавил, что руководство республики не допустит ни одного из вариантов свержения власти в Белоруссии. Как сказал президент, Минск способен делать выводы и учиться на прошлых ошибках.

Очередные выборы президента Белоруссии должны состояться не позднее 20 июля 2025 года. Соответствующее решение было принято Центральной избирательной комиссией (ЦИК) страны в ноябре прошлого года.

Ранее Лукашенко подписал закон о гарантиях безопасности для уходящего с поста президента республики.