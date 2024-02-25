Лукашенко заявил, что в Белоруссии не допустят свержения власти

В Белоруссии не пройдет ни один из вариантов свержения власти, заявил президент страны Александра Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов после голосования на избирательном участке. Его слова приводит РИА Новости.

«Ни один из вариантов у них, даже самый радикальный, не пройдет в Беларуси. Мы умеем делать выводы из прежних своих ошибок», — сказал Лукашенко.

Он также подчеркнул, что белорусские власти не собираются «будоражить общество» сообщениями об угрозах стране. При этом Лукашенко отметил, что Белоруссия всегда будет едина с Россией, что позволит противостоять любому противнику.

«Не хочу больше говорить о том, как мы будем противостоять, потому что нынешний мир – это сила», — резюмировал Лукашенко.

До этого в ЦИК Белоруссии сообщили, что явка на выборах к 9:00 воскресенья составила 43,64%. В стране впервые проходят выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов в единый день голосования — 25 февраля 2024 года.

Накануне генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявлял, что структуры Белоруссии предприняли все меры для того, чтобы на выборах в парламенте не допустить повторения событий 2020-го года, когда после президентских выборов в стране случились массовые протесты.

Ранее в КГБ Белоруссии назвали число осужденных за госизмену в 2022–2023 годах.