У Вооруженных сил Украины (ВСУ) стоит «трудный выбор» по использованию сокращающихся боеприпасов, командиры вынуждены решать, «когда артиллеристы будут стрелять, а когда им нужно сдержаться». Об этом пишет CNN со ссылкой на украинских военных.

«Прошлым летом мы использовали по 100 снарядов в день. Вражеская пехота и не думала сюда передвигаться. У них не было планов наступать, потому что они знали, что каждое находившееся здесь подразделение будет использовать все, что у них есть, чтобы отразить атаку», — заявил украинский военный с позывным «Шаман».

Теперь же ВСУ вынуждены обходиться «незначительной частью того количества боеприпасов, которое было раньше», пишет CNN.

Такое развитие событий позволяет российским войскам продвигаться вперед, следует из текста.

«Этот сценарий разворачивается вдоль линии фронта в Украине. Поскольку конгресс США затягивает рассмотрение просьбы президента США Джо Байдена о выделении дополнительных 60 миллиардов долларов на помощь Киеву в обеспечении безопасности, украинское командование оказывается перед трудным выбором, как использовать сокращающиеся запасы боеприпасов», — говорится в материале.

До этого специалисты издания The Spectator заявляли, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сдали Авдеевку из-за нехватки боеприпасов.

Авторы издания утверждали, что военные России выпускали по 10 тысяч снарядов ежедневно. ВСУ же в ответ могли лишь выпустить по 1,5 тыс., отметили в материале. Неравенство сделало поражение неизбежным, говорится в материале. Обозреватель отметил, что нежелание западных союзников Киева продолжать поддерживать Украину привело к печальному исходу для ее армии, а также к сложной ситуации для бойцов ВСУ на фронте.

Ранее Зеленскому доложили о проблемах ВСУ.