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Трамп одержал убедительную победу на праймериз в Южной Каролине

Трамп уверенно победил на праймериз в Южной Каролине, получив более 59% голосов

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Brendan McDermid/Reuters

Бывший американский президент Дональд Трамп, претендующий на выдвижение в качестве кандидата на выборах главы государства в ноябре 2024 года, одержал уверенную победу на праймериз в штате Южная Каролина. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на агентство Associated Press (AP).

В материале отмечается, что к текущему моменту в рамках предварительного голосования было просмотрено 99% бюллетеней. При этом экс-хозяина Белого дома поддержали 59,8% участников праймериз. Его оппонент в лице бывшего постоянного представителя США при ООН Никки Хейли набрала 39,5% голосов, говорится в материале.

«Я никогда не видел Республиканскую партию такой сплоченной как сейчас», — сказал Трамп после закрытия избирательных участков в Южной Каролине.

Тем не менее он добавил, что празднование может длиться не более 15 минут. После этого ему и его команде надо вернуться к работе.

В свою очередь, журналисты не исключили, что из-за результатов праймериз Хейли может выйти из предвыборной гонки. Авторы статьи пришли к такому выводу, несмотря на обещание экс-представителя США при ООН продолжить участие в электоральном процессе как минимум до конца предварительных голосований 5 марта. В этот день праймериз состоятся сразу в нескольких штатах государства.

Ранее Дональд Трамп пообещал «уволить» действующего американского президента Джо Байдена.

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Выборы в США — 2024
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