Арестович заявил о «хуторской примеси» у украинцев

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что не знает, кто ему противнее — украинцы или россияне. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на видеозапись, распространившуюся в Telegram-каналах.

На видео политик утверждает, что между украинцами и россиянами нет различий. При этом первые, по его мнению, «может быть, даже хуже, потому что у украинцев есть хуторская примесь, а у россиян — имперская».

Арестович также отметил, что презирает своих сограждан, хоть и любит их.

До этого украинский политик заявлял, что считает себя русским и причисляет себя к русской цивилизации.

Арестовича заочно арестовали в России 6 февраля. Его обвиняют в призывах к терактам и оправдании терроризма, а также в распространении ложной информации о российской армии. Срок ареста будут отсчитывать с момента задержания либо передачи Арестовича российским силовикам в случае экстрадиции.

В сентябре 2023 года бывший советник офиса украинского президента покинул территорию Украины. СМИ сообщали, что ему удалось это сделать благодаря письму Главного управления разведки министерства обороны страны.

Ранее Арестович призвал Украину помириться с Россией.