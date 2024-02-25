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Посол РФ в Польше прокомментировал информацию о навозе у его резиденции

Посол России в Польше опроверг сообщения, что у его резиденции вывалили навоз

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РИА Новости

Посол России в Польше Сергей Андреев в беседе с РИА Новости опроверг сообщения СМИ о том, что у его резиденции якобы вывалили кучу навоза.

По словам дипломата, он и его коллеги не заметили никакого навоза вокруг резиденции.

«Так что это неправда», — сказал он.

Накануне Telegram-канале BILD сообщил, что активисты инициативы «Евромайдан» вывалили две тонны навоза перед виллой посла РФ в Варшаве.

Отмечалось, что рядом с кучей навоза был виден «окровавленный» российский флаг и надпись «Russia = shit». Кроме того, активисты заявили о необходимости выслать российских послов из Польши.

В феврале посол РФ в Варшаве Сергей Андреев заявил, что новые власти Польши не проявляют желания нормализации отношений с Россией.

Также он говорил, что сотрудников дипломатического представительства Российской Федерации в Польше пытались вербовать спецслужбы западных стран.

Ранее в США назвали разногласия Варшавы и Киева «подарком для Путина».

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