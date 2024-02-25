Политолог усомнился в возможности Киева вернуть долг за оказанную помощь

На сегодняшний день у Украины, вероятнее всего, нет возможности вернуть долг Западу за оказанную стране финансовую помощь. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог Александр Асафов.

«Сейчас существуют оценки, что уже по полученным средствам Украине расплачиваться до 2054 года. Поэтому обсуждается возможность использования российских замороженных средств», — сказал он.

Асафов отметил, что в мировой истории были прецеденты списания долгов в похожих ситуациях.

На данный момент «финансовые издержки ниже политических издержек от сдерживания России», отметил специалист. Он уверен, что в один момент страны Запада попросят вернуть все потраченные деньги.

Страны ЕС и НАТО в течение последних двух лет потратили миллиарды евро на помощь Украине. Например Словакия потратила €1 млрд, сообщил премьер-министр Роберт Фицо.

До этого стало известно, что общий объем помощи Украине со стороны ФРГ составил €32 млрд за два года.

Ранее Пентагон возбудил более 50 уголовных дел, связанных с помощью Украине.