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G7 хочет заставить Россию компенсировать Украине ущерб

Страны G7 планируют заставить Россию возместить Украине все убытки

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Hannes P Albert/Global Look Press

Лидеры «Группы семи» (G7, «Большая семерка») намерены заставить Россию возместить все убытки Украине, направив Киеву заблокированные финансовые активы страны. Об этом сообщает пресс-служба Европейского Совета в заявлении по итогам виртуального саммита глав организации.

«Мы <...> поддерживаем Украину в стремлении получить компенсации за убытки», — указывается в пресс-релизе.

В Еврокомиссии также подтвердили готовность обеспечить полное сопровождение и подотчетность убытков, «появившихся в результате российского вторжения».

При этом лидеры G7 подчеркнули, что финансовые активы РФ будут оставаться арестованными до тех пор, пока Украине не будет компенсирован весь причиненный ущерб. В объединении добавили, что ведут активный поиск возможностей освоить российские активы для поддержки республики.

До этого глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон и его польский коллега Радослав Сикорский назвали изъятие замороженных активов России одним из приоритетов для союзников Киева.

Ранее в минфине США раскрыли варианты конфискации активов России.

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