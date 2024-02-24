G7 пообещали поддерживать Украину «сколько потребуется»

Лидеры стран Группы семи (G7 — Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) продолжат поддерживать «формулу мира» украинского президента Владимира Зеленского и Украину столько, сколько будет необходимо. Об этом говорится в заявлении объединения по итогам онлайн-саммита.

«Мы продолжим оказывать поддержку Украине в дальнейшем продвижении формулы мира президента [Владимира] Зеленского и обязуемся поддерживать всеобъемлющий, справедливый и прочный мир в соответствии с принципами Устава ООН», — говорится в документе.

Также лидеры G7 подчеркнули, что народ Украины может «рассчитывать на поддержку Группы семи столько, сколько потребуется».

До этого глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис сообщил, что есть несколько секретных планов урегулирования украинского конфликта. Всего, по его словам, разработано около десяти формул мира. На Западе основной считают формулу Зеленского, Россия категорически против нее. У Москвы есть собственные предложения, включая признание новых российских территорий и внеблоковый статус Украины. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад настраивает страны на присоединение к «формуле мира» Зеленского.