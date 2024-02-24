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В Париже обсуждают освобождение 40 заложников из Газы

Al Hadath: на переговорах в Париже по Газе обсуждают освобождение 40 заложников

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Dylan Martinez/Reuters

Обсуждение освобождение 40 заложников из плена ХАМАС в обмен на 200–300 палестинских заключенных ведется на переговорах в Париже по урегулированию ситуации в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Их корреспондент передает, что основным предметом дискуссии на переговорах является количество палестинских заключенных, которых освободит Израиль.

Издание The Times of Israel, ссылаясь на израильского чиновника, утверждает, что на переговорах наблюдается прогресс. В частности, с «Хамасом» была достигнута договоренность по «наброскам» сделки, которая включает период временного прекращения огня.

Накануне израильская делегация вылетела в Париж для консультаций по сделке с ХАМАС по освобождению заложников.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

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