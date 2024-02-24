Украина подписала с Италией соглашение по безопасности

Между Италией и Украиной подписано соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Важным результатом сегодняшнего дня стало подписание двустороннего соглашения по безопасности. Этот документ закладывает прочную основу для длительного партнерства по безопасности между Украиной и Италией», — написал Зеленский.

Деталей соглашения он не привел, поблагодарив Италию «за продолжение предоставления военной помощи Украине до конца 2024 года».

По словам Зеленского, еще одной темой переговоров стала поддержка Украины в контексте председательства Италии в G7.

22 февраля глава МИД Италии Антонио Таяни, выступая в парламенте страны заявил, что соглашение Италии и Украины по вопросам безопасности не является юридически обязывающим документом и не предусматривает гарантий политической или военной поддержки.

В тот же день соглашение о гарантиях безопасности с Украиной подписала Дания.

Ранее в Киеве пояснили, для чего подписываются соглашения о безопасности со странами ЕС.