Мальта усомнилась в необходимости поставок оружия на Украину

На переговорах по совместному заявлению стран Евросоюза ко второй годовщине конфликта на Украине представители Мальты выразили несогласие с обещанием поставлять Киеву летальное оружие. Об этом сообщает газета Times of Malta.

«Мы не могли одобрить текст, поощряющий поставку [на Украину] летального оружия», — сообщил газете участвовавший в переговорах член делегации.

В ЕС это опровергли, заявив, что Мальта одобрила текст заявления. Неназванный чиновник Евросоюза пояснил, что «специально для таких стран, как Мальта» в заявлении была сноска, где отмечалось, что любые военные обязательства будут предоставлены Украине «при полном уважении политики безопасности и обороны определенных государств-членов ЕС».

Однако переговоры по тексту заявления, так или иначе, ни к чему не привели. В итоге ЕС был вынужден опубликовать заявление, подписанное Шарлем Мишелем, Урсулой фон дер Ляйен и Робертой Метсола без одобрения своих 27 государств-членов.

23 февраля Венгрия заблокировала заявление Евросоюза о годовщине конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что ЕС продолжит оказывать Украине помощь по вступлению в содружество.