Главы МИД Британии и Польши назвали пять приоритетов для союзников Украины

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон и его польский коллега Радослав Сикорский в совместной статье для газеты Sun назвали конфискацию российских замороженных активов одним из приоритетов для союзников Киева.

Главы внешнеполитических ведомств перечислили пять приоритетов для «друзей Украины», среди которых финансирование, поставка оборудования и боеприпасов, обучение военных и борьба с обходом санкций со стороны России.

«И наконец, конфискация замороженных российских активов», — говорится в статье.

До этого агентство Bloomberg написало, что ряд международных банков потребовал от правительства Великобритании разработать правовые нормы, прежде чем изымать заблокированные российские финансовые активы и применить их для помощи в восстановлении Украины.

Ранее в Совфеде рассказали, чем обернется для Запада изъятие российских активов.