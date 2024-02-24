Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Власти Швейцарии назвали примерные сроки мирного саммита по Украине

Президент Швейцарии Амхерд: саммит по Украине состоится летом 2024 года

close
100%
Global Look Press

Первый раунд конференции по урегулированию ситуации на Украине запланирован на лето 2024 года. Примерные сроки анонсировала президент Швейцарии Виола Амхерд в интервью локальной газете Neue Zürcher Zeitung.

«Надеемся, что сможем провести первый раунд к лету», — заявила глава государства.

По мнению швейцарского лидера, мирный саммит должен оказаться многообещающим и перспективным.

«Это не означает, что мы достигнем нашей цели с первого шага, но нам нужна перспектива», — пояснила она.

Амхерд подчеркнула, что Россия не будет принимать участие в первом раунде конференций.

«Мы собираемся начать с создания очень широкого альянса, состоящего из стран БРИКС, арабского мира и глобального Юга», — разъяснила президент страны.

В материале говорится, что для Швейцарии важно принять участие для дальнейшего продвижения украинского мирного саммита, который уже давно был инициирован.

В январе украинский президент Владимир Зеленский попросил власти Швейцарии организовать мирный саммит, посвященный ситуации в его стране.

Ранее Илон Маск выразил надежду на организацию мирного саммита по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами