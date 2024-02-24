Власти Швейцарии назвали примерные сроки мирного саммита по Украине

Первый раунд конференции по урегулированию ситуации на Украине запланирован на лето 2024 года. Примерные сроки анонсировала президент Швейцарии Виола Амхерд в интервью локальной газете Neue Zürcher Zeitung.

«Надеемся, что сможем провести первый раунд к лету», — заявила глава государства.

По мнению швейцарского лидера, мирный саммит должен оказаться многообещающим и перспективным.

«Это не означает, что мы достигнем нашей цели с первого шага, но нам нужна перспектива», — пояснила она.

Амхерд подчеркнула, что Россия не будет принимать участие в первом раунде конференций.

«Мы собираемся начать с создания очень широкого альянса, состоящего из стран БРИКС, арабского мира и глобального Юга», — разъяснила президент страны.

В материале говорится, что для Швейцарии важно принять участие для дальнейшего продвижения украинского мирного саммита, который уже давно был инициирован.

В январе украинский президент Владимир Зеленский попросил власти Швейцарии организовать мирный саммит, посвященный ситуации в его стране.

Ранее Илон Маск выразил надежду на организацию мирного саммита по Украине.