Глава немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Круппала заявил, что Германии необходимо вернуться к потреблению дешевых энергоресурсов из России для развития экономики ФРГ. Об этом он заявил в интервью SWR.

«У нас всегда была хорошая экономическая и промышленная торговля с Россией, и мы извлекали выгоду, в первую очередь, из дешевой энергии и газа, и с помощью АдГ мы вновь к этому вернемся», — заявил Круппала.

В этой связи лидер партии высказался за восстановление поставок из РФ в Германию ресурсов по «Северным потокам».

До этого вице-канцлер ФРГ, министр экономики Роберт Хабек заявил, что проблемы экономики страны связаны с тем, что значительная часть ее промышленного производства зависела от российского газа.

По его словам, в других государствах или нет такого количества энергоемких промышленных объектов или не было российского газа.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что последствия украинского конфликта сильно ударили по Германии, так как она не была готова к этой ситуации. Он отметил, что правительство Германии достаточно быстро приняло необходимые меры для выправления ситуации. По его словам, «за рекордное время» были построены терминалы по приему сжиженного природного газа (СПГ).

Ранее сообщалось, что поставки российского СПГ в Европу за два года выросли, несмотря на санкции.