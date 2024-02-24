Премьер-министр Италии рассказала о предпосылках к дипломатическому решению по Украине

В ситуации по Украине есть предпосылки к дипломатическому решению. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, слова которой передает РИА Новости.

«Сегодня мы находимся в ситуации равновесия в конфликте, которое является предпосылкой любой дипломатической гипотезы. Что мы можем сделать, так это создать баланс, который позволит нам искать другое решение в определенный момент», — сказала она.

24 февраля сообщалось, что на Украине за год число граждан, выступающих за начало мирных переговоров с Россией, увеличилось вдвое (с 12% до 24%).

В этот же день посол России в Турции Алексей Ерхов сказал, что внешние силы сорвали попытки урегулировать конфликт на Украине.

До этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок опровергла заявления о том, что страны Запада не допускают Украину к переговорам с Россией. Также Бербок напомнила о переговорах в Стамбуле, прошедших весной 2022 года, на которых «Украина была готова на уступки» на основании того, чтобы Россия вывела с ее территории свои войска.

Ранее в НАТО заявили, что ситуация на фронте на Украине остается чрезвычайно серьезной.