Посол РФ рассказал о срыве попыток урегулировать конфликт на Украине

Внешние силы сорвали попытки урегулировать конфликт на Украине. Об этом заявил посол России в Турции Алексей Ерхов в интервью турецкому телеканалу TRT Avaz.

«Стремление Турции оказать участникам конфликта практическое содействие в организации переговоров и выхода на те или иные формулы урегулирования заслуживает, безусловно, положительной оценки. Один раз при помощи Турции мы смогли сделать это, но соглашение было сорвано внерегиональными силами», — сказал он.

24 февраля министр иностранных дел Германии Анналена Бербок опровергла заявления о том, что страны Запада не допускают Украину к переговорам с Россией. Также Бербок напомнила о переговорах в Стамбуле, прошедших весной 2022 года, на которых «Украина была готова на уступки» на основании того, чтобы Россия вывела с ее территории свои войска.

14 февраля кабмин Германии отказался признать правдой слова президента России Владимира Путина, что российскую армию в марте 2022 года отвели от Киева по просьбе Берлина и Парижа.

Ранее в США указали на подготовку Украины к миру с Россией.