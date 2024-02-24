Глава ПМР заявил о риске задержания чиновников из Приднестровья в Молдавии

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил о рисках задержания чиновников Приднестровья властями Молдавии по статьям закона о сепаратизме. Об этом сообщает РИА Новости.

Красносельский подчеркнул, что механизм уголовного прессинга создан не просто так, и развитие молдо-приднестровских отношений говорит о том, что в будущем его могут активно задействовать.

«Тревожные сигналы имеются. Силовики Молдовы систематически грозят уголовным преследованием должностным лицам Приднестровья, пересекающим молдавскую границу», — сказал глава ПМР.

До этого Красносельский заявил о риске эскалации конфликта в регионе из-за стагнации переговорного процесса. При этом он добавил, что с этой точки зрения миротворческий механизм продолжает эффективно выполнять свою миссию. В частности, речь идет о поддержании управляемой ситуации на линии разграничения сторон и в «зоне безопасности».

10 января министерство государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики заявило, что на границе ПМР с Украиной произошел вооруженный инцидент.

Ранее молдавский президент Майя Санду назвала основную проблему при урегулировании ситуации в Приднестровье.