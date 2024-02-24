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Украину предупредили о грядущем распаде

Глава крымского парламента Константинов предупредил Украину о грядущем распаде

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Константин Михальчевский/РИА Новости

В нынешнем году начнется активный распад Украины. Такое мнение выразил глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире телеканала «Миллет».

«Мое мнение — в этом году мы будем наблюдать фазу активного распада, когда Украина посыплется изнутри. Скрепы, которые держали Украину, все эти красивые картинки с Евросоюзом... Евросоюзу они нужны только как солдаты, которых необходимо утилизировать на поле боя», — сказал Константинов.

24 февраля глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин своим решением начать специальную военную операцию 24 февраля 2022 года не позволил уничтожить Донбасс.

В этот же день Владимир Константинов призвал не допустить превращения Одессы в базу НАТО.

Со дня начала военной операции России на Украине прошло два года. За это время Вооруженные силы России смогли переломить ситуацию на поле боя, отразить контрнаступление украинской армии и перейти к осуществлению успешных наступательных операций. Подробнее о спецоперации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее американский историк оценила ситуацию на Украине для ВСУ.

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