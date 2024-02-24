В Белоруссии приняли все меры для недопущения протестов 2020 года

Структуры Белоруссии предприняли все меры для того, чтобы на выборах в парламенте не допустить повторения событий 2020-го года, когда после президентских выборов в стране случились массовые протесты. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает ТАСС.

«Сейчас соответствующие структуры республики предприняли все шаги для того, чтобы не допустить этого, чтобы выборы завершились спокойно», — сказал Лебедев на встрече с замгенсека ШОС, приехавшим на выборы в республике в качестве наблюдателя.

Генсек СНГ добавил, что миссия наблюдателей от Содружества положительно оценивает подготовку к парламентским и местным выборам в Белоруссии и ход досрочного голосования.

25 февраля в Белоруссии пройдут выборы 110 депутатов нижней палаты парламента, а также 12 514 депутатов местных советов. В настоящее время, с 20 по 24 февраля, в стране идет досрочное голосование. Приглашать наблюдателей ОБСЕ на парламентские выборы Минск отказался.

Ранее в КГБ Белоруссии назвали число осужденных за госизмену в 2022–2023 годах.