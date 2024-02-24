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Медведев прокомментировал новые санкции против России

Медведев: новые санкции Запада направлены против всего населения России

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что новые санкции Запада направлены против всего населения России. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

«Эти запреты направлены уже не против властей или бизнеса в стране, о чем любит говорить наш противник. Они приняты против всего населения России», — написал Медведев.

В качестве примера политик привел запрет платежной системы «Мир» и ограничения на деятельность компаний, занимающихся строительством жилья в РФ.

23 февраля Госдепартамент Соединенных Штатов внес в санкционные списки по России 250 физических и юридических лиц. Ограничения призваны лишить РФ доходов и помешать проведению СВО на территории Украины.

24 февраля стало известно, что американские санкции распространились на крупнейшего в России девелопера «Первая ипотечная компания» (ПИК).

В этот же день руководство Австралии опубликовало перечень российских граждан и компаний, в отношении которых были введены новые ограничения.

Ранее в США оценили новые антироссийские санкции, введенные Белым домом.

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