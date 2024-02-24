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В МИД РФ высказались о позиции по Договору о космосе 1967 года

Замглавы МИД Рябков: РФ не будет выходить из Договора о космосе 1967 года

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MFA Russia/Global Look Press

Россия не рассматривает возможности выхода из Договора о космосе 1967 года, который определяет основные правовые рамки международного космического права и одним из принципов которого является запрет на размещение ядерного оружия на орбите Земли. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков, подчеркнув, что именно США стремятся в космосе, включая военную сферу, слова Рябкова приводит РИА Новости.

«Нет, не рассматриваем», — ответил Рябков в ответ на вопрос, рассматривает ли РФ возможность выхода из Договора о космосе 1967 года.
По его словам, других инструментов регулирования в данной сфере нет.

При этом он отметил, что именно США в течение длительного времени придерживаются стратегии обеспечения для Вашингтона превосходства в космическом пространстве, в том числе в сфере вооружения.

До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме сообщала, что глава Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Уильям Бёрнс и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан вели переговоры с Россией насчет недопустимости размещения противоспутникового оружия в космосе.

По данным источников издания в американской администрации, со стороны России в переговорах принимали участие помощник президента по вопросам внешней политики Юрий Ушаков и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Сам факт проведения подобных переговоров насчет противоспутникового оружия подтвердил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, однако он отказался раскрывать детали о том, кто и как проводил эти переговоры.

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