В Испании пообещали дать ответ по делу перебежчика Кузьминова

Испания обещает дать «соответствующий ответ» после окончания расследования дела пилота-перебежчика Максима Кузьминова, который в 2023 году перегнал вертолет Ми-8 на сторону Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, его слова приводит ТАСС.

«Полиция проводит расследование, и я попросил сообщить мне об этом, — отметил он. — Ответ будет соизмерим с совершенными действиями», — отметил министр, подчеркнув, что своевременно после расследования Испания даст «соответствующий ответ» по делу перебежчика Кузьминова.

До этого сообщалось, что поддельными документами пилота-перебежчика из России Максима Кузьминова снабдили сами власти Испании. Стало также известно, что Кузьминов скрывался под именем Игорь Шевченко.

Кузьминов в 2023 году угнал российский военный вертолет Ми-8 с аэродрома в Курске и перелетел на нем в Харьковскую область. В октябре 2023 года неназванные офицеры российской военной разведки заявляли, что в отношении летчика «уже получен приказ».

Ранее Медведев прокомментировал судьбу перебежчика Кузьминова.