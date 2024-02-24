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На Западе ответили на обвинения в удерживании Украины от переговоров с Россией

Глава МИД ФРГ Бербок: Запад не удерживал Украину от переговоров с Россией

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Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок опровергла заявления о том, что страны Запада не допускают Украину к переговорам с Россией. Ее слова приводит газета Bild.

По ее словам, тот, кто говорит, что поставки оружия Украине продлевают конфликт в этой стране, «играет на руку» президенту РФ Владимиру Путину.

«Это что ложь, когда говорят, что Запад удерживает Украину от переговоров» — заявила Бербок.

Министр подчеркнула, что факт состоит в том, уже 731-й день Германия вместе с международными партнерами беспрерывно работает над тем, чтобы на Украине наступил мир.

Также Бербок напомнила о переговорах в Стамбуле, прошедших весной 2022 года, на которых «Украина была готова на уступки» на основании того, чтобы Россия вывела с ее территории свои войска.

На этой неделе посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявлял, что усилия по достижению мирных договоренностей между Россией и Украиной были сорваны бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном по указу США.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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