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Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен прибыла на Украину

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен прибыла в Киев

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев для того, чтобы выразить поддержку властям Украины в военном конфликте. Об этом она написала на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Более чем когда-либо мы твердо поддерживаем Украину. Финансово, экономически, в военном отношении, морально», — написала глава ЕК.
При этом она не сообщила, с кем именно из украинской политической верхушки она намерена встретиться.

22 февраля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сравнил фон дер Ляйен со лживой женщиной-президентом из фильма «Не смотрите наверх», которая «пудрит мозги огромному количеству людей».

В этот же день комитеты Европарламента одобрили создание многолетней программы финансовой помощи Украине объемом €50 млрд.

До этого сообщалось, что крупнейшая общеевропейская политическая сила Евросоюза — Европейская народная партия — выдвинет Урсулу фон дер Ляйен своим кандидатом на пост главы Еврокомиссии на 2024–2029 годы.

Ранее в Литве призвали думать о 14-м пакете санкций против РФ, не дождавшись принятия 13-го.

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