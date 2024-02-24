Международные отношения не должны монополизироваться лишь несколькими странами. Об этом заявил постоянный представитель Китайской Народной Республики при ООН Чжан Цзюнь в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации по Украине, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что попытки сдержать развитие других стран за счет гегемонии и политического воздействия являются неверным путем и не достигнут успеха.

Чжан Цзюнь добавил, что санкционные меры, принятые в одностороннем порядке отдельными странами, уже нанесли большой урон мировой экономике, уничтожив производственно-сбытовые цепочки.

На прошлой неделе Чжан Цзюнь призвал США и их союзников прекратить «подливать масло в огонь» поставками оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) и начать переговоры с Россией.

Постпред КНР при ООН заявлял, что безопасность одной страны не может осуществляться за счет безопасности других, а региональная безопасность не может быть гарантирована за счет усиления или расширения военных группировок.

Ранее на Украине заявили о готовности воевать с КНДР, Китаем и Ираном.