Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Китае призвали не монополизировать международные отношения

Постпред КНР при ООН: международные отношения не должны быть монополизированы

close
100%
John Minchillo/AP

Международные отношения не должны монополизироваться лишь несколькими странами. Об этом заявил постоянный представитель Китайской Народной Республики при ООН Чжан Цзюнь в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации по Украине, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что попытки сдержать развитие других стран за счет гегемонии и политического воздействия являются неверным путем и не достигнут успеха.

Чжан Цзюнь добавил, что санкционные меры, принятые в одностороннем порядке отдельными странами, уже нанесли большой урон мировой экономике, уничтожив производственно-сбытовые цепочки.

На прошлой неделе Чжан Цзюнь призвал США и их союзников прекратить «подливать масло в огонь» поставками оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) и начать переговоры с Россией.

Постпред КНР при ООН заявлял, что безопасность одной страны не может осуществляться за счет безопасности других, а региональная безопасность не может быть гарантирована за счет усиления или расширения военных группировок.

Ранее на Украине заявили о готовности воевать с КНДР, Китаем и Ираном.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами