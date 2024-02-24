В МИД России высказались о безразличии ОБСЕ к нарушениям со стороны Украины

В МИД России заявили, что руководство и отдельные исполнительные структуры Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) отклонились от своих мандатов и закрывают глаза на очевидные нарушения со стороны Украины и западных стран. Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг участия России в Парламентской Ассамблее (ПА), в дипведомстве отметили, что ПА «является самостоятельной, автономной от ОБСЕ структурой».

В МИД России подчеркнули, что все вопросы, связанные с участием российской делегации в работе ПА ОБСЕ, относятся к компетенции Федерального Собрания РФ.

До этого стало известно, когда Государственная дума и Совет Федерации приостановят участие России в ПА ОБСЕ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что вопрос о выходе России из ОБСЕ пока не обсуждался.

Ранее в МИД РФ обвинили бюро ОБСЕ в русофобии из-за игнорирования президентских выборов.