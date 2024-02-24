Правительство Великобритании выделит Украине пакет помощи на 245 млн фунтов стерлингов (около $311 млн) на закупку крайне необходимых боеприпасов и организацию цепочек поставок для производства снарядов на 2025 год. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

«Новый пакет финансирования пополнит запасы артиллерийских боеприпасов Украины, которые имеют решающее значение для военных действий», — говорится также в заявлении.

В правительстве также напомнили, что министр обороны Великобритании Грант Шэппс пообещал от имени королевства сделать все возможное, чтобы «Украина могла продолжать бороться за победу».

На этой неделе посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что усилия по достижению мирных договоренностей между Россией и Украиной были сорваны бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном по указу США.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.